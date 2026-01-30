Blocos e abadás no Carnaval de Salvador

Os blocos e os abadás são elementos centrais do Carnaval de Salvador, uma das maiores festas populares do mundo. Para quem pretende curtir a folia nos circuitos da capital baiana, entender como funcionam esses formatos, quais são os principais blocos, os preços praticados e os cuidados na hora da compra é essencial para aproveitar a festa com segurança e planejamento.

O Portal A TARDE preparou um guia que reúne informações básicas para foliões de primeira viagem e veteranos, explicando o que caracteriza um bloco de Carnaval, como o abadá funciona, as faixas de preço, quais são os blocos mais tradicionais de Salvador, além de orientar onde comprar abadás com segurança, quais cuidados tomar para evitar golpes e como escolher o bloco ideal de acordo com o perfil de cada folião.

Tudo sobre Carnaval em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O que é um bloco de Carnaval?

Os blocos de Carnaval são o grande destaque da folia em Salvador. A maioria funciona de forma paga, com a venda de abadás que dão acesso a áreas delimitadas por cordas, permitindo ao público acompanhar os trios elétricos com mais proximidade e em um espaço exclusivo.

Ao mesmo tempo, a programação inclui os chamados blocos sem corda, formados por trios independentes ou patrocinados pelo poder público, abertos ao público e gratuitos, conhecidos como Carnaval Pipoca. As apresentações mais disputadas acontecem principalmente nos circuitos Osmar (Campo Grande) e Dodô (Barra-Ondina).

Como funciona o abadá?

Os blocos desfilam com um trio elétrico acompanhado por um carro de apoio e têm seu percurso cercado por uma corda que delimita o espaço do público. Em geral, a participação é paga, e o acesso ocorre por meio do abadá, que funciona como ingresso e muda conforme o dia de apresentação de cada bloco.

Com o tempo, a personalização dessas camisetas se tornou uma tradição entre os foliões. Quem adquire o abadá acompanha o desfile dentro da área cercada, com mais conforto, segurança e exclusividade, enquanto quem não compra pode seguir o trio pelo lado de fora, na chamada pipoca, sem os mesmos benefícios.

Bloco Coruja comandado por Ivete Sangalo | Foto: Raul Spinassé / Ag. A Tarde

Faixas de preço

Em 2026, tem preço de abadás/bloco chegando a quase R$ 2 mil por dia. Para o circuito Dodô, os blocos mais caros são os de Bell Marques(entre R$ 940,00 e R$ 1.990,00), Ivete Sangalo (varia entre R$ 1.590,00 a R$ 1.690,00), Claudia Leitte (R$ 740,00) e Xanddy Harmonia (R$ 320,00, podendo chegar a R$ 700 nos lotes finais).

Já para o circuito Osmar, os preços são mais acessíveis. Para o Filhos de Gandhy, por exemplo, com fantasia válida para os três dias, o preço é de R$ 1.000,00. O Ilê Aiyê está saindo por R$ 600 o pacote.

A partir de R$ 100: todos os preços dos blocos e camarotes do Carnaval 2026

Quais são os blocos mais famosos de Salvador?

Bloco Camaleão - Bell Marques

Bloco Coruja - Ivete Sangalo

Bloco Largadinho - Claudia Leitte

Bloco Crocodilo - Daniela Mercury

Bloco Nana Banana - Léo Santana

Bloco Me Abraça - Durval Lelys

Bloco Olodum

Bloco Eva

Bloco Filhos de Gandhi

Bloco do Olodum | Foto: Felipe Iruatã / Ag. A Tarde

Onde comprar abadás com segurança

A compra dos abadás pode ser feita por diferentes meios, oferecendo praticidade e opções para os foliões.

Confira algumas das principais formas de adquirir:

Sites oficiais dos blocos : considerados o meio mais seguro, permitem a compra direta, inclusive em pacotes, com diversas opções de pagamento disponíveis;

: considerados o meio mais seguro, permitem a compra direta, inclusive em pacotes, com diversas opções de pagamento disponíveis; Plataformas de venda de ingressos : esses sites (Central do Carnaval, Quero Abadá e Ticket Maker) também comercializam abadás e facilitam a compra on-line, com pagamentos digitais e processos simplificados;

: esses sites (Central do Carnaval, Quero Abadá e Ticket Maker) também comercializam abadás e facilitam a compra on-line, com pagamentos digitais e processos simplificados; Lojas físicas e pontos de venda : alguns blocos mantêm lojas em Salvador, onde é possível comprar o abadá e outros produtos personalizados. Há ainda pontos de venda autorizados espalhados pela cidade.

Além dessas alternativas, outra opção é adquirir o abadá por meio de agências de turismo, que oferecem pacotes completos para o Carnaval. Nesse modelo, o folião garante abadá, transporte, hospedagem e outros serviços em um único valor, o que reduz preocupações com a organização da viagem.

Desfile do bloco Filhos de Gandhy. | Foto: Adilton Venegeroles / Ag. A Tarde

Cuidados na compra

Durante a compra de blocos é importante ficar atento para não cair em golpes.

5 dicas essenciais para evitar problemas na compra de blocos e camarotes:

1. Opte por empresas confiáveis

Na hora de comprar, é fundamental escolher empresas já consolidadas no mercado para evitar golpes. Uma boa prática é verificar a URL do site usando o Relatório de Transparência do Google. A ferramenta permite investigar a reputação dos sites e até confirmar se estão sendo monitorados por autoridades.

2. Evite clicar em links suspeitos

Em vez de acessar links enviados por e-mail ou mensagens de WhatsApp, prefira digitar o endereço da loja diretamente no navegador. Outra dica importante é usar um cartão virtual para compras online e, se o pagamento for feito via PIX, sempre complete a transação dentro do ambiente da loja virtual confiável. Caso a empresa forneça um QR Code, verifique cuidadosamente todos os dados para garantir que está comprando no site correto.

3. Desconfie de promoções imperdíveis

Com a proximidade do Carnaval, fica cada vez mais difícil encontrar promoções de abadás e camarotes, pois a demanda aumenta consideravelmente. Golpistas aproveitam essa expectativa de última hora, oferecendo promoções 'imperdíveis' para atrair consumidores e enganá-los. Por isso, é essencial verificar a idoneidade do site e da oferta antes de realizar qualquer compra de última hora.

4. Proteja seus dados pessoais

É fundamental que a pessoa sempre utilize seu próprio dispositivo – seja celular, notebook ou computador – ao realizar compras online. Evite usar dispositivos públicos ou de outras pessoas, pois seus dados podem ser facilmente acessados e roubados. Além disso, nunca compartilhe a senha do seu cartão de crédito, pois ela deve ser mantida em sigilo.

5. Atente-se aos canais de atendimento

Empresas sérias disponibilizam canais de atendimento para esclarecer dúvidas e fornecer informações sobre a compra e retirada dos produtos. Verifique se a empresa oferece suporte ativo e responsivo. Isso é um bom indicativo de que ela é confiável e comprometida com o atendimento ao cliente.

Como escolher um bloco: circuito, estilo musical, orçamento e horário

Escolhendo o circuito

Os principais circuitos do Carnaval de Salvador são Dodô (Barra-Ondina), Osmar (Campo Grande) e Batatinha (Pelourinho).

Dodô : com o mar como cenário, é o destino de quem busca algo mais “badalado” e com os grandes nomes do axé e também do pop. A brisa marinha ajuda a aplacar o calor, mas a exposição ao sol é constante até a noite chegar;

: com o mar como cenário, é o destino de quem busca algo mais “badalado” e com os grandes nomes do axé e também do pop. A brisa marinha ajuda a aplacar o calor, mas a exposição ao sol é constante até a noite chegar; Osmar : o Campo Grande é o reduto da tradição, onde o asfalto encontra a ancestralidade dos blocos afro e a cadência do samba. Oferece mais áreas sombreadas, mas exige disposição para lidar com o fluxo intenso de pessoas no coração da cidade;

: o Campo Grande é o reduto da tradição, onde o asfalto encontra a ancestralidade dos blocos afro e a cadência do samba. Oferece mais áreas sombreadas, mas exige disposição para lidar com o fluxo intenso de pessoas no coração da cidade; Batatinha : localizado no Centro Histórico, é focado em atrações culturais, fanfarras, blocos de samba e afoxés. Não possui trios elétricos grandes, sendo ideal para famílias, crianças e quem prefere um clima mais tranquilo e histórico.

Leo Santana agita o bloco Nana Banana | Foto: Uendel Galter/AG A TARDE

Estilo musical

xé reúnem multidões atrás de trios tecnológicos e artistas de projeção internacional. Já os blocos afro e percussivos, como o Olodum e o Ilê Aiyê, oferecem uma imersão cultural profunda e rítmica.

Para quem prefere o samba ou o pagode, o circuito do Campo Grande concentra as melhores opções.

Axé "mainstream" : Ivete Sangalo, Bell Marques e Léo Santana dominam os grandes blocos;

: Ivete Sangalo, Bell Marques e Léo Santana dominam os grandes blocos; Samba e Pagode : muito fortes no Campo Grande (ex: Bloco Alvorada);

: muito fortes no Campo Grande (ex: Bloco Alvorada); Afro e Percussivos : experiência poderosa com Olodum, Ilê Aiyê e Filhos de Gandhy;

: experiência poderosa com Olodum, Ilê Aiyê e Filhos de Gandhy; Pipoca : Praticamente todos os grandes artistas hoje saem um dia "sem cordas". É a opção para quem quer economizar, mas prepare-se para o aperto.

Planejamento Financeiro

O custo da folia varia conforme o nível de exclusividade desejado. O mercado de abadás em Salvador é dinâmico e os preços flutuam conforme a proximidade do evento,.

Blocos Premium : destinados a quem não abre mão de conforto, segurança reforçada e, por vezes, serviços de open bar e carros de apoio luxuosos;

: destinados a quem não abre mão de conforto, segurança reforçada e, por vezes, serviços de open bar e carros de apoio luxuosos; Blocos intermediários e alternativos : ótima relação custo-benefício para quem quer a proteção das cordas sem investir o valor das grandes estrelas.;

: ótima relação custo-benefício para quem quer a proteção das cordas sem investir o valor das grandes estrelas.; Pipoca: opção gratuita.

Horário

Blocos que iniciam o trajeto no meio da tarde (por volta das 15h) enfrentam as temperaturas mais altas da capital baiana, exigindo hidratação constante. Já os desfiles noturnos (por volta das 19h) oferecem um clima mais ameno, porém enfrentam o pico de lotação das vias de acesso e do transporte público.