260 vídeos: padre filmava abusos contra adolescentes e obrigou aborto

O padre Paulo Araújo da Silva, que atuava em Coari (AM), foi preso no último domingo (18) por suspeita de abusos sexuais. A Polícia Civil encontru no notebook do pároco mais de 260 vídeos com cenas de sexo, que estão sendo analisadas pelas autoridades.

Ele ainda é suspeito de ameaçar e de obrigar uma adolescente que engravidou a praticar aborto, enterrando o feto após expelido no quintal da casa de um amigo.

Segundo o Uol, o clérigo responde pelos crimes de filmar e produzir cenas de sexo explícito com adolescente, exploração sexual, aborto e ameaça. Ele já foi afastado da Diocese de Coari.

"Até agora, nós temos quatro vítimas ouvidas. São crimes graves", diz Guilherme Torres, delegado responsável pela a operação, afirmando que a Igreja Católica no Amazonas colaborou com as investigações.

Além de abusar as adolescentes da igreja, o padre pedia que as vítimas trouxessem "amigas" para "relações sexuais em conjunto".

Uma das vítimas era uma adolescente que iniciou as relações com o padre aos 14 anos. No ano passado, esta vítima engravidou do padre, sendo obrigada a abortar.

O crime ocorreu com a participação de um amigo do padre, que levou um medicamento, e ela foi obrigada a ingerir. Esse amigo, identificado como Francisco Rayner, está sendo procurado, e a polícia publicou cartaz de busca com a foto dele.

Ainda segundo o Uol, no momento do cumprimento do mandado de prisão, o padre estava tendo relações sexuais com uma jovem que tinha completado 18 anos recentemente.