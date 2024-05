"Acho que minha irmã não saiu", lamenta sobrevivente de incêndio | A TARDE

Sobrevivente do incêndio que matou pelo menos 10 pessoas e deixou outras 11 feridas, na madrugada desta sexta-feira, 26, na região central de Porto Alegre, Marcelo Wagner, de 56 anos, diz acreditar que a irmã dele morreu na tragédia.

"Acho que minha irmã não conseguiu sair. Ela morava lá em cima. Foi muito rápido, gritaram “fogo!” e o fogo estava dois quartos do lado do meu. [Tinha] muita fumaça. Estava em cima e embaixo e do lado. Saí correndo”, conta.

A pousada fica na Avenida Farrapos, entre as ruas Garibaldi e Barros Cassal, no sentido Centro-bairro. O fogo foi controlado por volta das 5h. No primeiro andar do prédio, foram encontradas duas vítimas. No segundo, cinco. Já no terceiro, outras três.

Onze pessoas foram resgatadas. Oito delas precisaram de atendimento médico e foram levadas pelos bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para hospitais. Outras foram receberam atendimento no Hospital Cristo Redentor. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o estado de saúde de duas delas é grave e estão entubadas.