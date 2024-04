Açude de 'Bacurau' volta a sangrar depois de 13 anos | A TARDE

Depois de 13 anos, o açude Gargalheiras, que fica na pequena cidade de Acari, no sertão do Seridó do Rio Grande do Norte, voltou a transbordar, na quarta-feira, 3. O açude tem capacidade para acumular 44 milhões de metros cúbicos de água. Mais que isso, o reservatório passa a sangrar.

O açude ficou conhecido nacionalmente após o filme Bacurau, do diretor Kleber Mendonça Filho. Em janeiro do ano passado, o açude foi eleito como patrimônio histórico, cultural e geográfico do Rio Grande do Norte.

A construção do açude aconteceu nadécada de 1950 pelo 1950 pelo DNOCS (Departamento Nacional de Obras Contra as Secas). Em maio de 2011 havia sido a última vez que o açude sangou. Entre 2012 e 2017, houve uma seca histórica e o açude ficou seco. Foi o maior período de estiagem já medido no semiárido nordestino.

Segundo o Igarn (Instituto de Gestão das Águas do Estado do Rio Grande do Norte), o açude Gargalheiras abastece toda a cidade de Acari e complementa o abastecimento de 30% do município vizinho de Currais Novos. Cheio, o volume de água é suficiente para manter o abastecimento dos municípios pelos próximos quatro anos.

Nas redes sociais, a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, comemorou o momento. "Depois de 13 anos, a alegria da abundância da água volta ao Gargalheiras. Coisa linda de se ver! Água é o tesouro do povo do sertão. Que grande alegria!", publicou.

Sangra o Gargalheiras e transborda de alegria o coração do Seridó! 😍



Depois de 13 anos, a alegria da abundância da água volta ao Gargalheiras. Coisa linda de se ver! Água é o tesouro do povo do sertão. Que grande alegria!



🎥: Billy Brayan pic.twitter.com/urPhEivqYm — Fátima Bezerra (@fatimabezerra) April 4, 2024