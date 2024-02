Acusado de atirar em Mingau tem pedido de liberdade negado | A TARDE

O juiz titular da Vara Única de Paraty, Juarez Fernandes Cardoso, negou o pedido de liberdade de Lorran Nascimento Moraes, um dos cinco acusados de envolvimento na tentativa de homicídio contra Rinaldo Oliveira Amaral, o "Mingau", baixista da banda Ultraje a Rigor.

Mingau estava dentro do carro com o amigo Roberto Carlos Queiroz, quando foi vítima de um tiro na cabeça na Ilha das Cobras, em Paraty, no Rio de Janeiro. A denúncia aponta que os acusados estariam envolvidos com tráfico de drogas e teriam confundido o carro do músico com o de policiais militares.

O magistrado apontou na decisão que o crime imputado ao homem é gravíssimo e com enorme repercussão social no Município de Paraty.

“É evidente a gravidade concreta do fato criminoso supostamente praticado pelo acusado, uma vez que, por motivo torpe teria efetuado, em conjunto com os demais partícipes, disparos simultâneos de arma de fogo contra um veículo com duas pessoas, as quais imaginavam serem policiais, dificultadas quaisquer defesas das vítimas", disse.

Leia Mais

>>Mingau recebe alta após quatro meses internado por tiro na cabeça

>>Filha de Mingau se emociona ao falar sobre o pai: "Não me conformo"

>>Mingau passa a usar cadeira de rodas após sofrer tiro na cabeça