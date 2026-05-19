Adeus multa? Nova lei pode mudar regras para remarcação de passagens

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Uma proposta aprovada pela Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados pode mudar a vida de milhares de brasileiros que viajam para fazer concursos públicos pelo país. O projeto prevê que candidatos possam remarcar passagens aéreas sem pagar multas ou taxas quando a data da prova for alterada pelas bancas organizadoras.

A medida busca evitar que participantes sejam prejudicados financeiramente em situações que fogem do controle deles, principalmente após mudanças inesperadas nos calendários dos concursos.

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Como vai funcionar a remarcação

O texto do projeto determina que o candidato apresente um documento oficial emitido pela banca organizadora comprovando a alteração da data da prova. Com isso, será possível solicitar a remarcação gratuita da passagem aérea.

A proposta foi apresentada pelo deputado Paulo Bilynskyj e passou por mudanças durante a tramitação para equilibrar as responsabilidades entre as companhias aéreas e as organizadoras dos concursos.

A intenção é incluir esse direito no Código Brasileiro de Aeronáutica, criando uma proteção legal para os candidatos afetados pelas mudanças de cronograma.

Quem vai pagar a conta



Segundo o texto aprovado, o custo da alteração não ficará com os passageiros nem com as companhias aéreas. A proposta prevê que as próprias bancas organizadoras assumam os gastos gerados pelas mudanças de datas.

A ideia é criar um sistema considerado mais justo, evitando cobranças inesperadas para candidatos que já enfrentam pressão financeira e emocional durante a preparação para concursos públicos.

Projeto ainda precisa passar por novas etapas

Apesar do avanço na Comissão de Defesa do Consumidor, a proposta ainda não virou lei. O texto seguirá agora para análise da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ).

Depois dessa etapa, o projeto ainda precisará passar pelo Plenário da Câmara, onde dependerá do apoio dos parlamentares para ser aprovado definitivamente.

Caso avance em todas as fases, a medida poderá trazer mais previsibilidade para candidatos e até abrir espaço para novas mudanças nas regras de processos seletivos em todo o Brasil.