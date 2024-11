Adolescente corta colega com lâmina de barbear em Recife

O episódio aconteceu na última terça-feira, 22 - Foto: Reprodução

Uma adolescente cortou uma colega de escola com uma lâmina de barbear em frente a uma escola estadual localizada no bairro de Caetés 1, na cidade de Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife. O episódio aconteceu na última terça-feira, 22.

Segundo o portal Metrópoles, em entrevista concedida à TV Guararapes, a vítima disse que não entende o motivo de sofrer a agressão e que já vinha sendo alvo de atitudes ofensivas da colega de sala.

Leia mais

>> Três pessoas são baleadas durante tiroteio na Avenida Brasil



A dolecente informou que foi chamada para se encontrar com a colega fora da escola, pois a outra adolescente queria pedir desculpas pelo seu comportamento. Ao chegar, ela explicou que foi surpreendida quando a outra jovem sacou uma lâmina de barbear e tentou cortá-la. Ela conseguiu se esquivar de alguns golpes mas ainda chegou a ser atingida no braço.

A garota atingida foi socorrida e levada à uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).