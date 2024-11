Três pessoas são baleadas durante tiroteio na Avenida Brasil

A ação policial tem como objetivo combater o roubo de cargas e veículo - Foto: Charles Mathura/Reprodurão/TV Globo

Três passageiros de ônibus foram baleados na Avenida Brasil, na altura da Cidade Alta, na Zona Norte do Rio de Janeiro, durante um tiroteio que ocorreu no Complexo de Israel durante uma operação da Polícia Militar. Dois dos feridos foram atingidos na cabeça e estão em estado gravíssimo.

A ação policial tem como objetivo combater o roubo de cargas e veículos em várias comunidades da Zona Norte. Desde o início da manhã, moradores relataram tiroteios constantes e barricadas em chamas no Complexo.

Devido a violência, cinco estações do ramal Gramacho da Supervia estão fechadas para embarque e desembarque, e a circulação do ramal foi reduzida, operando apenas entre Central e Penha, e entre Duque de Caxias e Saracuruna, com intervalos médios de 30 minutos.

As estações fechadas incluem Penha Circular, Brás de Pina, Cordovil, Parada de Lucas e Vigário Geral, onde passageiros e funcionários da Supervia ficaram presos durante o tiroteio.

O sindicato RioÔnibus informou que mais de 20 linhas de ônibus foram afetadas pelo fechamento da Avenida Brasil, resultando em desvios. A Mobi Rio também anunciou a suspensão temporária de todos os serviços do corredor Transbrasil devido à operação policial.

Várias unidades de saúde, incluindo o Centro Municipal de Saúde Iraci Lopes, a Clínica da Família Heitor dos Prazeres e o Centro Municipal José Breves dos Santos, ativaram protocolos de segurança e estão fechadas. Além disso, dezesseis escolas municipais e uma estadual foram fechadas na manhã de hoje.