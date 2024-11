Temporal deixa 71 mil moradores sem luz em São Paulo

- Foto: Rovena rosa / Agência Brasil

O temporal que atingiu a cidade de São Paulo no fim da tarde desta quarta-feira, 23, deixou 71.815 imóveis sem energia elétrica na região metropolitana de São Paulo. Só na capital, 52.743 clientes ficaram sem luz. A cidade de Carapicuíba foi a mais afetada, com 11.645 imóveis no escuro, segundo boletim emitido pela Enel no inicio da noite.

Além disso, todas as regiões da capital ficaram paulista sob risco de alagamentos. No centro da cidade, bueiros transbordaram com o aumento do nível da água.

Vias importantes do centro paulistano, como a Alameda Barros e a Avenida São João, na região da Santa Cecília, ficaram alagadas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, até as 19h10 desta quarta-feira, foram registradas 53 ocorrências de quedas de árvore. Também havia 13 pontos de enchente ou alagamento. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), por volta das 19h, 23 semáforos foram afetados pela falta de energia elétrica ou falha nos equipamentos. A lentidão na capital chegou a 1.023 km.