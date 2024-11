Produto solvente usado em sofá causou incêndio que matou casal e bebê

Caso aconteceu em Valparaíso de Goiás - Foto: Reprodução/ Redes Socais e Reprodução/TV Anhanguera

Um relatório da Polícia Civil de Goiás, que investiga a causa do incêndio que resultou na morte de um casal e do filho recém-nascido, diz que o incêndio foi causado por um produto solvente utilizado para impermeabilizar o sofá da casa, localizada em Valparaíso de Goiás.

As vítimas foram identificadas como Graciane Rosa de Oliveira, 35 anos, o marido Luiz Evaldo, 28, e o filho do casal, Léo, de 19 dias. O técnico de impermeabilização foi indiciado por incêndio culposo, que resultou nas mortes e na lesão corporal de Maria das Graças, mãe de Graciane. Ele vai responder em liberdade.

“A senhora Maria das Graças estava cozinhando no momento do serviço e não recebeu nenhuma orientação do técnico sobre os riscos que isso poderia causar”, disse o delegado Bruno Van Kuyk e coletiva de imprensa.

Ainda segundo o delegado, embora não tivesse a intenção de causar o incêndio, o técnico agiu de maneira negligente por conta de como conduziu o serviço de impermeabilização de sofá. “Ele prestava o serviço de forma esporádica. Nós entendemos que ele não era um profissional habilitado, não era um técnico, era autônomo. Ele já havia feito a limpeza do sofá da mesma família em outra ocasião”, pontuou o delegado.

A polícia informou ainda que o produto foi adquirido pela internet. Além de tóxico, ele não apresenta cheiro, o que dificulta a identificação de um eventual vazamento. "Nós apreendemos o celular dele e comprovamos que ele só cobraria pela limpeza do sofá e não pela impermeabilização. Com a quebra do sigilo bancário das vítimas, descobrimos que Graciane foi, realmente, quem comprou o produto pelo Mercado Livre", disse o delegado.

A queda do casal e do bebê do apartamento em chamas foi acidental, segundo o perito Fernando Lerbach. O casal e o filho morreram em virtude das diversas fraturas. “Eles estavam no quarto e foram até a janela buscar um ambiente mais fresco para respirar. A mãe se desequilibra com o bebê nos braços, o pai segura a mãe , a tela rompe e os três caem”, afirmou o perito.