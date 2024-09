Casal e bebê morrem após pularem de apartamento em chamas

- Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros de Goiás

Uma tragédia se abateu sobre a cidade de Valparaíso de Goiás, na manhã desta terça-feira, 27: um casal e um bebê morreram após se jogarem de um apartamento em chamas, localizado no sétimo andar de um prédio do bairro Parque Rio Branco.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Goiás, a corporação foi acionada por volta das 11h, porém a situação se agravou rapidamente.

Como a cidade goiana fica no entorno do Distrito Federal, os bombeiros de lá também atuaram na ocorrência. A corporação trabalhou no atendimento às vítimas e informou que, além da família que pulou do apartamento, um cachorro morreu. A tragédia aconteceu no Bloco E do Condomínio Parque das Árvores, no bairro Parque Rio Branco.



O Corpo de Bombeiros goiano afirmou que a causa do incêndio só poderá ser determinada após perícia técnica detalhada no edifício.



Por causa de riscos estruturais, o prédio precisou ser evacuado. A prefeitura de Valparaíso de Goiás decretou luto de três dias, por causa da tragédia.