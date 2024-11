Receita retém R$ 150 mil em 'Ozempic dos ricos' no aeroporto de Recife

Lote foi avaliado em cerca de R$ 150 mil - Foto: Reprodução/Receita Federal

A Receita Federal apreendeu 72 ampolas do medicamento Mounjaro (tirzepatida) no Aeroporto Internacional do Recife na madrugada de quarta-feira, 23. O medicamento, que é utilizado off-label para emagrecimento, estava na posse de um passageiro que chegava de um voo proveniente de Lisboa, Portugal.

Avaliado em cerca de R$ 150 mil, o lote foi retido devido à suspeita de que seria comercializado irregularmente no Brasil. O Mounjaro, fabricado por uma empresa americana, não está disponível para venda oficial no país, embora tenha recebido autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para uso desde setembro de 2023. Contudo, sua aplicação no tratamento da obesidade ainda não foi aprovada.

A Receita Federal concluiu que a quantidade de canetas aplicadoras do medicamento indicava intenção de revenda, o que justificou a apreensão.

Popularmente conhecido como “Ozempic dos ricos”, o Mounjaro tem atraído atenção no Brasil como uma alternativa para emagrecimento, especialmente entre pessoas com maior poder aquisitivo, com preços que podem ultrapassar R$ 3.782,17 por unidade.

Apesar do crescente interesse, especialistas alertam sobre os riscos do uso sem supervisão médica e a importância de respeitar as regulamentações de importação e comercialização no país. A Receita Federal não forneceu detalhes sobre o passageiro envolvido na apreensão.