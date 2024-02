Adolescente é apreendido por suspeita de montar grupo nazista no Pará | A TARDE

Um adolescente do município de Ananindeua foi apreendido na Operação Discórdia, da Polícia Federal (PF), por suspeita de formar um grupo que praticaria apologia ao nazismo, maus tratos a animais e extorsão.



Entre os métodos usados pelo jovem, segundo o portal Metrópoles, estavam a coerção de crianças e adolescentes para que estes enviassem vídeos íntimos e praticassem automutilação com os nomes dos líderes do grupo e com desenho da suástica.

A operação também investigou outros adolescentes que cometeram abusos em outros estados do Brasil. O nome "Discórdia" é uma referência ao aplicativo de mensagens usado pelos suspeitos, o Discord.

Em nota ao Portal A TARDE, a empresa fez posicionamento sobre o caso. "O Discord é amplamente utilizado pelas pessoas para interações positivas, para se reunirem e conversarem com seus amigos, sendo que mais de 99% de nossos usuários no Brasil não violaram nossas políticas nos últimos 6 meses. A segurança é uma prioridade para o Discord e estamos comprometidos em proporcionar um ambiente positivo e seguro para nossos usuários no Brasil. Temos políticas rigorosas em nossa plataforma contra atividades que promovam discurso de ódio, incitação à violência e compartilhamento de conteúdo prejudicial. Uma vez cientes de tal conteúdo por meio de nossas ferramentas de segurança ou por denúncia de um usuário, tomamos as medidas apropriadas, incluindo a remoção de conteúdo, banimento de usuários e o desligamento de servidores. Também treinamos as forças policiais brasileiras e cooperamos plenamente com suas investigações, o que resultou em prisões bem-sucedidas em uma série de operações ao longo do último ano."