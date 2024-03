Adolescente é suspeito de homicídio após morte dos pais | A TARDE

Um adolescente de 17 anos foi apreendido pela polícia na manhã deste domingo, 25, por suspeita de homicídio após seus pais terem sido encontrados mortos dentro de um apartamento em Santos, litoral sul de São Paulo.

O menor de idade disse para a polícia que o casal brigava dentro da residência durante a madrugada quando o pai, Paulo Renato Vieira Thenorio, de 39 anos, teria atacado a mãe, Barbara Rodrigues Dias Ruas, de 37, com uma faca. O suspeito não conseguiu explicar a morte do pai.

Ainda de acordo com o depoimento do adolescente, ele chegou ao apartamento da família por volta das 5h junto com dois amigos. Quando viu a briga, ele pediu para os amigos ficarem em outro cômodo enquanto tentava resolver o problema. Na tentativa de defender a mãe, o adolescente teria conseguido dar uma gravata no pai.

A versão do menor aponta ainda que a mãe correu para o quarto e o pai invadiu o local. O jovem contou também que quando percebeu que a mãe estava inconsciente, foi pedir ajuda na vizinhança.

O corpo de Paulo Renato Vieira Thenorio foi encontrado com um fio elétrico enrolado no pescoço, além de diversos ferimentos de faca na região. Os amigos do jovem teriam acionado o atendimento médico.

O adolescente foi levado para a Fundação Casa. O caso foi registrado inicialmente como feminicídio e ato infracional de homicídio na Central de Polícia Judiciária de Santos.