Advogada e cliente são executados a tiros ao deixarem delegacia | A TARDE

A advogada Brenda Oliveira, de 26 anos, e homem apelidado como Gordinho da Batata foram mortos ao deixar a delegacia, nde ele havia prestado depoimento. Ocrime ocorreu na cidade de Santo Antônio, na Região Agreste do Rio Grande do Norte.

De acordo com a Polícia Militar, Brenda e Janielson foram alvos de diversos tiros e, em seguida, o carro em que estavam colidiu com um ônibus na pista. A advogada e o cliente, atingidos pelos disparos, morreram na hora, e os suspeitos fugiram.

Gordinho da Batata havia sido detido pela Polícia Militar na cidade de Arez nesta terça-feira e foi conduzido até a Delegacia de Santo Antônio, que fica distante cerca de 30 quilômetros. Ele acabou liberado, por não existir mandado de prisão contra ele.



A Polícia Civil confirmou que ele era um dos investigados pela morte do jovem João Victor Bento da Costa durante uma vaquejada no domingo, mas que há também outras linhas de investigação desse caso.

Em nota, a Ordem dos Advogados do Brasil do RN (OAB-RN) comunicou que requereu ao secretário de Segurança Pública do Estado, Coronel Francisco Araújo, o acompanhamento rigoroso das investigações, e também designou que uma comissão acompanhe o inquérito policial.