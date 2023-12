Advogada teria envenenado ex-sogro e mãe dele após namoro de 2 meses | A TARDE

Novas informações sobre o caso da advogada Amanda Partato, suspeita de envenenar o ex-sogro e a mãe dele, vieram à tona na quinta-feira, 21. De acordo com a Polícia Civil de Goiás, a mulher teria cometido o crime por se sentir rejeitada após o fim do relacionamento com o filho de Leonardo Pereira Alves, de 58 anos, que durou cerca de 2 meses. Ele e sua mãe, Luzia Tereza Alves, de 86,mmorreram após consumirem um alimento envenenado, no último domingo, 17.



Conforme o delegado Carlos Alfama, após o final da relação com o filho de Leonado, Amanda iniciou as ameças usando diversos perfis falsos e números de telefone contra o ex e os familiares."Nessas mensagens ela se ameaçava também para tirar a suspeita dele.' Vou matar você e sua namoradinha", teria dito Amanda, segundo o delegado.

Na ocasião, o ex de Amanda chegou a registrar um boletim de ocorrência na polícia por causa das ameaças.

O delegado conta também que Amanda chegou a dizer que estava grávida, por conta disso, foi acolhida pela família do ex e continuou frequentando a casa das vítimas. Porém, nunca houve uma gestação.

“Ela não está grávida agora e já não está grávida há algum tempo, apesar dela ainda dizer que está grávida. O exame Beta HCG, que a própria defesa dela nos trouxe, mostra que deu zerado, ou seja, ela não está grávida há algum tempo, mesmo fingindo ter enjoos da gravidez”, disse o delegado.

Ela deve responder por duplo homicídio duplamente qualificado por motivo torpe.