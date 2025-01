Advogado de Daniel Silveira pede orações pela saúde de cliente preso

Silveira foi condenado pelo STF a oito anos e nove meses de prisão - Foto: Pablo Valadares | Camara dos Deputados

O advogado do ex-deputado Daniel Silveira, Paulo Faria, pediu orações na internet pela saúde do cliente, que voltou à cadeia no dia 24 de dezembro, após descumprir as regras da liberdade condicional. “Orem pela saúde de Daniel Silveira. Peço, de coração“, disse.

>> STF nega liberdade condicional a ex-deputado Daniel Silveira

Segundo o Metrópoles, Paulo disse que Daniel parece ter sofrido intercorrências médicas e que aguarda notícias do estado de saúde do cliente.

Daniel Silveira foi preso novamente pela Polícia Federal (PF), em Petrópolis (RJ). Ele foi transferido para o presídio Bangu 8. Na ocasião, a defesa de Daniel já alegava que o cliente estava com a saúde abalada e que foi ao hospital “às pressas com crise renal aguda e urinando sangue”.

“Diante do quadro preocupante de saúde, Daniel Silveira procurou ajuda médica, saindo às 22h20 e retornando do hospital às 2h10”, disse a defesa, em nota à imprensa nesta terça-feira, 24, quando Moraes revogou a liberdada condicional do político, concedida em 20 de dezembro.

A defesa contestou a decisão que revogou a liberdade condicional de Daniel, mas Moraes, em 28 de dezembro o manteve preso. Moraes considerou os argumentos da defesa como de “absoluta má-fé ou lamentável desconhecimento da legislação processual penal”.