Advogado é executado em frente à sede da OAB, no Centro do Rio | A TARDE

Um advogado foi morto a tiros na tarde desta segunda-feira, 26, na Avenida Marechal Câmara, no Centro do Rio. O crime aconteceu em frente à sede da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

A vítima foi identificada como Rodrigo Marinho Crespo. Ele é sócio do escritório Marinho e Lima Advogados, especializado em Direito Civil Empresarial com ênfase em Contratos e Direito Processual Civil.

Segundo relatos de testemunhas, o advogado estava na calçada da Avenida quando foi atingida. Um carro parou ao lado de Rodrigo e fez os disparos. Antes de atirar, o suspeito ainda teria chamado o profissional pelo nome. A Delegacia de Homicídios investiga o caso.

Repercussão

Em nota, a OAB-RJ fez um posicionamento sobre o crime. "O presidente da OABRJ, Luciano Bandeira, acompanha o desenvolvimento do caso e está em contato com o secretário de Segurança Pública do estado, Victor César dos Santos. A Delegacia de Homicídios investiga o caso. Consternada, a Seccional expressa as mais profundas condolências aos familiares e amigos do colega e pede celeridade na apuração deste crime bárbaro".

A Associação Nacional de Advocacia Criminal (Anacrim) também se pronunciou."[Foi um crime] à luz do dia. Não é só um assassinato covarde. É uma afronta. É a certeza da impunidade. Foi feito para afrontar a advocacia, a sociedade. Estou falando com outras associações e a gente exige a apuração", disse Flávio Fernandes, presidente da Anacrim.