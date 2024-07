Aeroporto, carrões e mais: a fazenda de Piquet citada por Bolsonaro

Piquet com a neta - Foto: Reprodução

Aliado, amigo e as vezes motorista de Bolsonaro, Nelson Piquet viu sua fazenda citada pelo ex-presidente, que afirmou usar o local como galpão para armazenar 175 caixas com objetos, inclusive as joias dadas pela Arábia Saudita. O ex-piloto nega que os itens estejam armazenados por lá.

A fazenda é marcada pelo luxo, tamanho e quantidade de carros de luxo armazenados. A coleção do campeão de Fórmula 1 possui clássicos, modernos e motos.

Segundo o jornal Extra, entre as preciosidades de Piquet estão um Rolls-Royce Ghost 2010, que custa entre R$ 1,5 milhão e R$ 2 milhões, um McLaren MP4-12C , também entre estes valores, um Jaguar XJ220, de R$ 3 milhões, Ford GT 2005, de R$ 2,5 milhões, BMW Z8: carro do 007, de R$ 3 milhões fazem parte da coleção milionária do piloto.

| Foto: Reprodução

Um visitante comum da fazenda é Max Verstappen, melhor piloto de automobilismo da atualidade, que namora Kelly Piquet, filha de Nelson.

No terreno, além da casa em que Piquet mora e da garagem, há uma imensa piscina de borda infinita, jardins, casas de hóspedes, escola de quitação, na qual a neta, filha de Kelly, andou a cavalo pela primeira vez, uma escola primária e pista de pouso para jatinhos.