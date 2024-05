Aeroporto de Porto Alegre só deve reabrir em setembro | A TARDE

A Fraport, empresa que opera o Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, anunciou que as operações só devem voltar a acontecer a partir de setembro. O comunicado será publicado pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea) da Aeronáutica.

Há mais de dez dias o aeroporto não recebe voos comerciais e permanece com elevação de mais de 1,70m de água. De acordo com a Fraport, apenas quando as águas baixarem será possível ter a real dimensão dos estragos das pistas e equipamentos.

Na segunda-feira, 13, a Agência Nacional da Aviação Civil (Anac) também determinou que as companhias suspendam as vendas de passagens aéreas para Porto Alegre. “Tendo em vista a situação de calamidade pública que atinge o estado do Rio Grande do Sul, que ocasionou a suspensão das operações do Aeroporto Salgado Filho (SBPA) por tempo indeterminado, conforme consta do próprio sítio eletrônico da concessionária que administra o aeroporto, determino a imediata suspensão da comercialização de passagens aéreas para voos com origem e/ou destino em SBPA”, informou a ANAC em nota.

