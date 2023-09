Agredido durante entrega, motoboy diz que processará Rica Perrone

Depois de admitir que jogou a entrega que recebeu do iFood no próprio entregador, por se dizer afrontado na porta de sua casa, no Rio de Janeiro, o influenciador Rica Perrone será processado.



Em postagem na sua conta no Instagram, o motoboy Márcio Machado, que fez a entrega para Perrone, deu sua versão dos fatos, negou que tenha ofendido o influenciador e afirmou que levará o caso para a Justiça. O contato com o advogado já foi feito.

A discussão aconteceu porque Márcio cumpriu a norma do iFood para a entrega em condomínio, que é deixar o produto na portaria. Perrone, no entanto, pediu que a entrega fosse feita na porta de sua casa e disse para o porteiro que, caso sua demanda não fosse atendida, cancelaria o pedido.



Márcio, em seguida, entrou no condomínio, entregou o produto para Perrone na porta de sua casa e justificou o motivo de a recomendação do iFood ser a de deixar o produto na portaria, que é o risco de a moto ser furtada.

Em seguida, Perrone jogou a entrega em Márcio e disse que o denunciaria. O motoboy disse que continua trabalhando normalmente, que poucas vezes teve problema durante entregas e que denunciará o influenciador no iFood.