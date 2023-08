"Agro é fator preponderante para país crescer em 2023", diz Haddad

Com um certo otimismo, mesmo que de longe, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comentou neste sábado, 29, sobre as perspectivas de crescimento da economia brasileira em 2023 e do peso da taxa básica de juros sobre as previsões.

Haddad tem pressionado o Banco Central, às vésperas da próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), semana que vem, pelo início de uma era de queda na taxa Selic, que hoje se encontra em 13,75%.

O ministro chegou a dizer que o crescimento do PIB em 2023 vai ter como “fator preponderante” o desempenho do agronegócio no primeiro semestre, que a tendência é compensar um desaquecimento no segundo semestre causado, de acordo com o ministro, em grande parte pelos altos juros.

Há poucos dias o Ministério da Fazenda fez uma projeção de alta de 2,5% no PIB brasileiro até o fim de 2023. A previsão anterior era de um crescimento de 1,9%. Já o Fundo Monetário Internacional (FMI) aumentou a estimativa de crescimento do Brasil em 2023 de 1,2% para 2,1%.