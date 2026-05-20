Prazo definido: Filas de espera do INSS devem ser zeradas até outubro

O ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, afirmou nesta quarta-feira, 20, que as filas de segurados que necessitam passar pelas filas do INSS devem ser zeradas até o mês de outubro. A afirmação foi dada durante o programa "Bom Dia, Ministro", da EBC.

Segundo a pasta, a fila de solicitações caiu mais de meio milhão nos últimos dois meses. Em fevereiro, eram 3,1 milhões de pedidos. Em abril, os dados mostram uma redução para 2,5 milhões.

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Por sua vez, a fila da perícia médica presencial caiu 30,85% em abril (dado parcial) se comparada à de janeiro deste ano — passou de 1,1 milhão para 771 mil.

Somente em abril foram realizadas mais de 511 mil perícias presenciais e outras 473 mil por via documental — quando o segurado envia a documentação médica e não precisa passar por perícia presencial.

"Essa fila, que já chegou a 3 milhões e 100 mil [...] É uma fila virtual. São pessoas que estão aguardando a resposta do Estado. Nós estamos fazendo, digamos assim, 'um ataque' a esse estoque para reduzir drasticamente esses números. Nós fizemos 14 mil atendimentos em mutirões em 2024. Em 2025, foram 178 mil atendimentos em mutirão. Em 2026, até abril, já foram 151 mil. Ou seja, nós vamos passar de 350 mil atendimentos em mutirões em 2026. Nós estamos avançando bem", disse Queiroz.

Desafios

Para atingir a meta, O titular da pasta revelou que há um desafio que precisa ser superado: o tempo de resposta que o cidadão deve ter do Estado. O prazo estabelecido pelo Tribunal de Contas da União (TCU), neste sentido, é de 45 dias.

No entanto, em algumas partes da região Nordeste, esse tempo atinge 90 dias. "A gente não mede a fila pelo número de pessoas, a gente mede a fila pela demora do atendimento", afirmou Queiroz.

"O nosso desafio, a nossa tarefa, é deixar essa fila abaixo de 1 milhão e 300. Ou seja, 1 milhão e 300 é só o fluxo do mês, mas não ter ninguém esperando e abaixo dos 45 dias. E nós estamos indo bem nessas duas categorias. Estamos na média. Estamos avançando bem. Eu estou querendo zerar essa fila e esse é o compromisso com o presidente Lula", completou.

Ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz - Foto: Edson Leal/MPS

Fraudes contra o INSS

Sobre as fraudes contra o INSS, o ministro da Previdência falou sobre as ações do órgão após a revelação do escândalo, em abril de 2025. Recentemente, o governo federal anunciou a prorrogação, por mais 90 dias, do prazo para que aposentados e pensionistas possam contestar descontos associativos não autorizados em seus benefícios previdenciários. Com a medida, o limite para contestação passou para 20 de junho.

Conforme dados recentes divulgados pela pasta, mais de R$ 3 bilhões já foram devolvidos a mais de 4,5 milhões de segurados em todo o país. Outros 748.734 beneficiários estão aptos a ingressar na negociação.

"Nunca na história do Brasil aconteceu isso: o governo devolvendo o dinheiro, procurando as pessoas. Agora, isso não acontece mais. Os descontos associativos foram proibidos, acabou", disse.

"Agora a gente colocou mecanismos de controle muito mais difíceis, travas através de biometria para ter acesso aos servidores, aos aposentados e pensionistas, de forma a impedir que fraudes de outra natureza possam acontecer. Então, por exemplo, para o crédito consignado, a gente implementou várias etapas de biometria para garantir que não haja fraudes", finalizou o ministro.