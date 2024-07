Além do pão de forma: veja os alimentos que reprovam no bafômetro

Descoberta não se limita aos pãezinhos - Foto: Reprodução

Uma pesquisa feita pela Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, conhecida como Proteste, apontou que há possibilidade de teor alcoólico em duas fatias de pão de forma. Isto seria suficiente acusar a presença da substância através do teste do bafômetro.

De acordo com a pesquisa, os níveis ultrapassam até mesmo a dose de álcool permitida para crianças. A descoberta não se limita aos pãezinhos. Segundo a análise, alimentos que passam por fermentação em sua fabricação ou que contém alto teor de açúcar também podem ser alcoólicos. As informações são do portal Band.

"O álcool no pão de forma vem principalmente da fermentação, onde os açúcares viram álcool e gás. Normalmente, esse álcool evapora quando o pão é assado, mas algumas indústrias colocam álcool depois para evitar mofo", explicou a nutricionista Carolina Caldas.



Segundo Caldas, o álcool pode ser ruim pra microbiota intestinal e, em grandes quantidades, pode prejudicar a saúde a longo prazo. "Consumir bebidas e comidas fermentadas sem saber o teor alcoólico pode ser complicado, principalmente para crianças, grávidas e lactantes."

Veja outros alimentos que podem conter álcool:

>kombucha

>suco de frutas

>kefir

>certos vinagres

Leia também>>> Homem é demitido por causa do cabelo: "parece pelo de cachorro"