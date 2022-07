Allan dos Santos é condenado a 1 ano e 7 meses de detenção por calúnia

Os comentários de Allan dos Santos sobre a exposição "Queermuseu - Cartografias da Diferença na Arte Brasileira", feitos em vídeo no seu canal, o Terça Livre, fizeram o blogueiro bolsonarista ser condenado por calúnia nesta quarta-feira, 27. A exposição "Queermuseu" aconteceu em 2017 no Santander Cultural de Porto Alegre.



A decisão em segunda instância da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJ-RS), proferida pelo desembargador Jayme Weingartner Neto, é que Allan dos Santos seja detido em regime inicial aberto a um ano, sete meses e um dia.

Na ocasião das declarações, Allan dos Santos expôs a cineasta Estella Renner, vinculada à Maria Farinha Filmes, que prestou queixa-crime por injúria, calúnia e difamação no ano seguinte, em 2018. O blogueiro acusou a cineasta de “querer botar maconha na boca dos jovens” e insinuou que na exposição havia zoofilia e pedofilia.

O blogueiro mora nos Estados Unidos, o que o faz escapar também da ordem de prisão do STF, decretada pelo ministro Alexandre de Moraes em outubro do ano passado. O argumento da ordem de prisão do STF é que o blogueiro cometeu crimes de ameaça, ataques contra a honra e incitação à prática de crime, assim como a participação de organização criminosa.