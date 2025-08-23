Menu
BRASIL
CRIME

Aluna ataca professora com golpes de faca em escola: "Vou te matar"

Por causa do ocorrido, a escola municipal suspendeu as aulas

Por Redação

23/08/2025 - 9:20 h | Atualizada em 23/08/2025 - 9:51
Aluna já tiha feito ameaças

Uma estudante de 14 anos atacou uma professora com uma faca durante a aula na Escola Municipal João Rodrigues de Souza, em Caseiros, no norte do Rio Grande do Sul, na quinta-feira, 2

A docente escrevia no quadro quando foi surpreendida pela aluna, que a atingiu na mão. Em seguida, a adolescente teria tentado novo golpe, mas desistiu quando a professora disse que chamaria a polícia. A educadora, mesmo ferida, conseguiu sair da sala e procurar ajuda da direção.

Segundo relatos, a docente escrevia no quadro quando foi surpreendida pela aluna, que a atingiu na mão. Em seguida, a adolescente teria tentado novo golpe, mas desistiu quando a professora disse que chamaria a polícia. A educadora, mesmo ferida, conseguiu sair da sala e procurar ajuda da direção.

Ameaça

Um dia antes da agressão, a professora já havia recebido uma ameaça por escrito da mesma estudante. Em uma atividade escolar, a adolescente entregou uma folha com frases "vou te matar, além do desenho de uma faca. O material foi repassado à equipe gestora, que entrou em contato com os pais da jovem.

Segundo a diretora Renata Sabedote, não havia registros anteriores de comportamento agressivo por parte da aluna. O pai, ao ser informado, teria demonstrado surpresa com a atitude da filha.

Após o ataque, a adolescente foi encaminhada à delegacia acompanhada dos pais e do Conselho Tutelar. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil de Lagoa Vermelha, responsável pela investigação.

Aula susepensa

Na sexta-feira, 22, as atividades foram suspensas para a realização de uma reunião coletiva com a presença de:

  • pais;
  • autoridades policiais;
  • representantes da prefeitura.

O retorno das aulas está previsto para segunda-feira, 25.

adolescente Educação investigação Polícia rio grande do sul segurança pública violência escolar

x