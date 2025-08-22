Saiba por que avião da Força Aérea dos EUA pousou no Brasil

- Foto: Wikimedia Commons

O avião da Força Aérea dos Estados Unidos que aterrissou no brasil nesta semana dava suporte logístico a uma missão diplomática no Brasil, com autorização das autoridades locais. A motivação foi divulgada através de uma nota da Embaixada dos EUA.

Segundo a GRU Airport, a chegada da aeronave em Guarulhos contou com aprovação do Ministério da Defesa e ocorreu sem incidentes. A Polícia Federal realizou os procedimentos migratórios de rotina.

Já a Fraport, que administra o aeroporto de Porto Alegre, informou que o Boeing 757-200, de fuselagem branca e sem identificação, pousou às 17h13 vindo de Porto Rico e decolou às 19h52 com destino a São Paulo.

Relembre

Na tarde da última terça-feira, 19, um avião branco, sem identificação oficial e pertencente ao governo dos Estados Unidos, chamou atenção ao pousar no Brasil nesta terça-feira, 19. Veja a rota:

O avião decolou do Aeroporto Fernando Luis Ribas Dominicci em Porto Rico,

Seguiu sem rota detalhada até o Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, onde pousou por volta das 17h12.

Poucas horas depois, às 20h, decolou novamente com destino a São Paulo,

Aterrissou no Aeroporto de Guarulhos às 21h45.

O avião chamou atenção nas redes sociais por ser frequentemente usado em missões especiais e já ter atuado para a Agência Central de Inteligência dos EUA (CIA). A previsão é que permaneça em Guarulhos por dois dias.