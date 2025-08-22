Menu
BRASIL
AMEAÇA?

Saiba por que avião da Força Aérea dos EUA pousou no Brasil

Motivação foi divulgada através de uma nota da Embaixada dos EUA

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

22/08/2025 - 23:00 h
Imagem ilustrativa da imagem Saiba por que avião da Força Aérea dos EUA pousou no Brasil
-

O avião da Força Aérea dos Estados Unidos que aterrissou no brasil nesta semana dava suporte logístico a uma missão diplomática no Brasil, com autorização das autoridades locais. A motivação foi divulgada através de uma nota da Embaixada dos EUA.

Segundo a GRU Airport, a chegada da aeronave em Guarulhos contou com aprovação do Ministério da Defesa e ocorreu sem incidentes. A Polícia Federal realizou os procedimentos migratórios de rotina.

Já a Fraport, que administra o aeroporto de Porto Alegre, informou que o Boeing 757-200, de fuselagem branca e sem identificação, pousou às 17h13 vindo de Porto Rico e decolou às 19h52 com destino a São Paulo.

Deputados querem explicação do governo sobre avião misterioso dos EUA

Relembre

Na tarde da última terça-feira, 19, um avião branco, sem identificação oficial e pertencente ao governo dos Estados Unidos, chamou atenção ao pousar no Brasil nesta terça-feira, 19. Veja a rota:

  • O avião decolou do Aeroporto Fernando Luis Ribas Dominicci em Porto Rico,
  • Seguiu sem rota detalhada até o Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, onde pousou por volta das 17h12.
  • Poucas horas depois, às 20h, decolou novamente com destino a São Paulo,
  • Aterrissou no Aeroporto de Guarulhos às 21h45.

O avião chamou atenção nas redes sociais por ser frequentemente usado em missões especiais e já ter atuado para a Agência Central de Inteligência dos EUA (CIA). A previsão é que permaneça em Guarulhos por dois dias.

