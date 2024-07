'Amostradinho' em frente a cemitério decide assustar moradores

- Foto: Reprodução/Jacareí TV

Um homem causou espanto para os morades de Jacareí, em São Paulo, nesta quarta-feira, 17. Ele se vestiu como o personagem de um filme de terror e foi para a porta do cemitério da cidade.

As imagens repercutiram nas redes sociais e a 'brincadeira' dividiu opiniões entre diferentes perfis.

“Passei lá há pouco e estava ele esperando sua próxima vítima”, brincou um internauta.

Mas houve quem ficou revoltado com a ação na frente do cemitério. “Qual a graça? Falta de respeito, ainda mais na porta do cemitério. Se chega algum cortejo aí, os familiares do falecido iam achar ‘muita graça’ dessa palhaçada”, disse outro usuário da rede social.

O autor da 'brincadeira' ainda não foi identificado.