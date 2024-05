Ana Paula Valadão é condenada por associar gays ao HIV | A TARDE

A pastora e cantora gospel Ana Paula Valadão foi condenada nesta sexta-feira, 26, a pagar indenização por danos morais coletivos de R$ 25 mil por associar pessoas gays ao vírus do HIV.

"Condeno as requeridas a: cessarem a disponibilização e reprodução da fala lesiva e pagarem compensação no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Juros a contar da data do fato e correção a contar do arbitramento. A compensação deverá ser depositada a bem de fundo apontado pelo MPDFT, cuja atuação seja voltada à defesa dos interesses da população LGBTI+", diz trecho da decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT).

A fala da pastora foi feita em 2016 durante um congresso cristão transmitido pela Rede Super. “Isso [a homossexualidade] não é normal. Deus criou o homem e a mulher e é assim que nós cremos”, iniciou a cantora e pastora.

“Taí a Aids para mostrar que a união sexual entre dois homens causa uma enfermidade que leva à morte, contamina as mulheres, enfim… Não é o ideal de Deus [...] “Sabe qual é o sexo seguro? Que não transmite doença nenhuma? O sexo seguro se chama: aliança do casamento”, concluiu.

A decisão da ação, protocolada pela Aliança Nacional LGBTI+, ainda cabe recurso.