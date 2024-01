Anac suspende no Brasil uso de Boeing que teve porta arrancada | A TARDE

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) seguiu a decisão da Administração Federal de Aviação (FAA), dos Estados Unidos, e suspendeu no Brasil o uso do jato Boeing 737 Max-9, que perdeu uma parte da fuselagem em pleno voo e forçou o piloto a realizar um pouso de emergência, em Portland, no Oregon.

No Brasil, apenas a Copa Airlines voa com os Boeing 737 Max-9 em suas rotas para o Panamá, com voos diários saindo de São Paulo e do Rio de Janeiro. Dos cinco voos com o modelo que estavam programados no domingo, 4, quatro foram cancelados.

Em nota divulgada no sábado, a companhia aérea informou que "suspendeu temporariamente as operações de 21 aeronaves 737 Max-9, até que sejam submetidas à revisão técnica necessária".

Na sequência, a empresa também disse já ter iniciado as inspeções técnicas e que espera que as aeronaves retornem "à programação de voos de forma segura e confiável nas próximas 24 horas".

A família dos jatos Boeing 737 Max tem causado problemas no mundo todo desde 2018. No Brasil, a Gol opera com os modelos MAX 8 e não possui em sua frota aviões com estrutura de plug no lugar de portas de emergência.

Segundo a FAA, a agência americana de aviação, as inspeções nos modelos da Boeing demoram de quatro a oito horas por aeronave e a decisão afeta cerca de 171 aviões em operação em todo o mundo.