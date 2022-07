Anestesista sedou paciente sete vezes durante estupro, diz inquérito

O inquérito policial da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de São João de Meriti, no Rio de Janeiro, apontou que o anestesista Giovanni Quintella Bezerra sedou a paciente sete vezes durante o estupro.



A conclusão do inquérito aconteceu nesta terça-feira, 19, a menos de dez da gravação que levou o médico a ser preso em flagrante. As imagens foram gravadas pela equipe de enfermagem, que desconfiava da conduta do médico.

Também foi constatado no inquérito que o estupro começou cinquenta segundos após o marido da vítima sair da sala. Cerca de outros trinta possíveis casos de estupro do mesmo médico têm sido investigados.

O Hospital Estadual da Mãe de Mesquita, em outra unidade de saúde, também na Baixada Fluminense, comunicou que o médico acompanhou mais de 20 cirurgias. Os investigadores examinam se, nestes casos, ele também usou medicamentos desnecessários ou em excesso.

Por conta de uma determinação é da Justiça do Rio de Janeiro, o anestesista deverá passar por avaliação psicológica.