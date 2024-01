Antes de viajar, Lula assina reajuste do salário mínimo para R$ 1.412 | A TARDE

Antes de viajar para as férias de fim de ano, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), deixou assinado o reajuste do salário mínimo para R$ 1.412 em 2024.



O reajuste será publicado no Diário Oficial da União no dia 1º de janeiro. Na ocasião, Lula estará no Rio de Janeiro, onde passará a virada de ano.

Inicialmente, a proposta era que o salário mínimo saísse do valor atual, R$ 1.320, para R$ 1.421. No entanto, a justificativa do governo para não conceder o aumento previsto anteriormente é que a inflação perdeu força. Com informações do jornal Folha de S. Paulo.