Anvisa suspende lote de repelente por falha na eficácia; veja a marca

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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão imediata da comercialização, distribuição e uso de um lote específico do repelente Repele Spray.

Repelente Repele Spray - Foto: Reprodução internet

A medida preventiva foi adotada após o produto apresentar resultados insatisfatórios em testes de eficácia laboratorial.

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Entenda o caso

A decisão, publicada no Diário Oficial da União, é voltada exclusivamente para o lote 61/411 do produto. A medida foi tomada após análises realizadas pelo Instituto Adolfo Lutz (Lacen-SP), que identificaram que o repelente não atingiu os níveis necessários de proteção esperados contra insetos.

O ponto crítico da avaliação foi o componente IR3535. Este princípio ativo é o responsável por criar a barreira química na pele que impede a aproximação de mosquitos e outros vetores de doenças. Como o produto falhou em cumprir sua função protetora conforme registrado na agência, a suspensão foi necessária para garantir a segurança dos consumidores.

A posição da fabricante e as orientações aos consumidores

A empresa fabricante, Mavaro, manifestou-se sobre o ocorrido e destacou os seguintes pontos:

Recolhimento voluntário : a empresa iniciou o procedimento de recolhimento de todas as unidades pertencentes ao lote 61/411.

: a empresa iniciou o procedimento de recolhimento de todas as unidades pertencentes ao lote 61/411. Problema pontual : de acordo com a fabricante, a falha técnica ocorreu apenas na fabricação deste lote específico, tratando-se de uma ocorrência isolada.

: de acordo com a fabricante, a falha técnica ocorreu apenas na fabricação deste lote específico, tratando-se de uma ocorrência isolada. Substituição : a Mavaro afirmou que está em processo de rastreamento dos distribuidores e pontos de venda para substituir as unidades afetadas.

O que fazer se você comprou o produto?

Se você possui um frasco do repelente Repele em casa, siga estas orientações de segurança:

Verifique a embalagem : procure pelo número do lote impresso no rótulo.

: procure pelo número do lote impresso no rótulo. Identifique o Lote 61/411 : caso o número seja o 61/411, suspenda o uso imediatamente.

: caso o número seja o 61/411, suspenda o uso imediatamente. Entre em contato com o SAC : procure o serviço de atendimento ao cliente da marca Mavaro para obter orientações sobre como realizar a troca ou o reembolso do produto adquirido.

A Anvisa reforça que a fiscalização rigorosa de produtos de higiene e proteção é fundamental para prevenir doenças transmitidas por picadas de mosquitos, especialmente em períodos de alta incidência.