Aos 93 anos, morre o ex-deputado e jornalista Sebastião Nery

Jornalista Sebastião Nery morre aos 93 anos no Rio de Janeiro - Foto: Reprodução/Youtube

O jornalista e ex-deputado estadual Sebastião Nery Filho morreu na madrugada desta segunda-feira, 23, aos 93 anos. A causa da morte ainda não foi revelada, e não há informações sobre o velório e sepultamento.

A trajetória política de Nery começou em 1955, quando assumiu como vereador em Belo Horizonte. Anos depois, entre 1963 e 1964, ele foi deputado estadual pela Bahia e, posteriormente, deputado federal pelo Rio de Janeiro. Viúvo, Sebastião Nery deixa três filhos.

Além da carreira pública, Nery foi uma figura marcante no jornalismo brasileiro. Com uma escrita afiada e provocadora, ele se destacou por suas crônicas políticas e análises críticas. Entre suas obras mais famosas estão “A Nuvem”, “Folclore Político”, “A Ditadura dos Generais” e “Na Boca do Povo”.