Putin cria leis que incentivam russos a fazer sexo durante o trabalho

A Rússia, assim como outros países desenvolvidos, vem enfrentando o problema da baixa natalidade. Para reverter o quadro, o governo de Putin está incentivando os residentes a terem uma vida sexual mais ativa - e nem trabalhar muito é uma desculpa válida para não procriar.

Nos primeiros seis meses de 2024, a Rússia registrou a sua menor taxa de natalidade desde 1999, com menos de 100 mil nascimentos em junho. De acordo com a Rosstat, o serviço oficial de estatísticas do país, 599.600 crianças nasceram no primeiro semestre de 2024, uma queda de 16.000 em comparação ao mesmo período em 2023.

Segundo a emissora CBC, Putin destacou que aumentar a taxa de natalidade é a "maior prioridade nacional", alegando que a sobrevivência e o futuro da Rússia estão em jogo. Para reforçar o apelo, o Ministro da Saúde, Yevgeny Shestopalov, sugeriu que os russos usem o horário de almoço para transar.

Na "batalha interna", Putin recriou uma lei inicialmente fundada por Stalin, na época da União Soviética, que premia as mães russas que tiverem o décimo filho. O programa se chama "Mãe Heroína", que dá medalha e dinheiro.

Para completar, no início da semana passada, na capital russa, mulheres entre 18 e 40 anos começaram a receber encaminhamentos para testes de fertilidade como parte de um novo programa em toda a cidade.