"Apertou meu braço", diz namorado de vítima do peeling de fenol | A TARDE

O namorado de Henrique Chagas, empresário que morreu após realizar um procedimento conhecido como peeling de fenol, falou sobre os últimos instantes de vida do companheiro. O Marcelo Camargo, de 49 anos, disse que a vítima ficou sufocada logo após o começo do que seria o tratamento estético.

""Eu fiquei junto o tempo todo desse preparo. Parecia que um gato tinha atacado ele com força, estava todo arranhado. Ele foi arranhando todo o rosto. [...] Do nada ele apertou o meu braço, arregalou o olho, já travou a respiração, ficou sufocado e apagou", disse em entrevista ao Terra.

O namorado de Henrique morreu na segunda-feira, 3. Ele estava fazendo um peeling facial na clínica de uma mulher identificada como Natália Becker. no bairro do Campo Belo, área nobre de São Paulo.

O procedimento é feito com o uso de fenol, substância que causa a descamação de tecidos do corpo. O objetivo do empresário era retirar espinhas que estavam presentes em sem rosto.

No entanto , após o começo do procedimento, o empresário começou a sentir falta de ar, além de outros quadros de saúde. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a prestar socorro para Henrique, mas ele não ressitiu e morreu na clínica.



De acordo com as investigações da Polícia Civil, Natália Becker não tinha formação necessária para atuar na área de estética. O caso segue sendo investigado pela PC.

Publicações relacionadas