Aplicativo Celular Seguro já bloqueou 650 aparelhos por dia | A TARDE

O aplicativo Celular Seguro, lançado pelo governo federal como medida de segurança contra roubo de aparelhos telefônicos, bloqueou 650 aparelhos por dia desde o lançamento oficial, na quarta-feira, 20.

Até este domingo, 24, foram 3.261 aparelhos bloqueados por roubo ou furto, de acordo com dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O app ultrapassou 500 mil registros em 3 dia.

Ainda de acordo com a pasta, o aplicativo já recebeu mais de 600 mil cadastros (CPFs). São mais de 441 mil aparelhos conectados (um mesmo CPF pode estar atrelado a mais de um dispositivo).

O app é gratuito e pode ser acessado pelo site Celular Seguro do Ministério da Justiça e Segurança Pública ou nas lojas de aplicativos online. No Google Play Store, para celulares com sistema operacional Android, foram feitos 465.150 mil downloads. Em aparelhos iPhone (sistema iOS) foram contabilizados 194 mil downloads.