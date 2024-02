Apoio a Genoino faz jornalista virar alvo de pedido de prisão | A TARDE

A Confederação Israelita do Brasil (Conib) apresentou ação junto ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região em que acusa o jornalista Breno Altman, do site Opera Mundi, de "incitar caçada aos judeus", por ter declarado apoio a uma fala de José Genoino.



Durante transmissão do canal Diário do Centro do Mundo no último dia 20, Genoino propôs boicote a empresas de Israel como forma de protestar contra os ataques deste país na Faixa de Gaza.

Para revidar ataques do grupo Hamas, que aconteceram em outubro do ano passado, Israel tem bombardeado sistematicamente a Faixa de Gaza. Até o momento, mais de 25 mil pessoas morreram.