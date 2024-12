Após 17 anos, homem é preso por homicídio qualificado

Um homem entrou na residência da nora e a assassinou com golpes de picareta - Foto: Divulgação | PCPR

Após quase 17 anos, um homicídio que permanecia sem solução foi finalmente esclarecido. Na última segunda-feira, 16, um homem acusado de matar a nora com golpes de picareta e facadas foi preso no Rio de Janeiro. Segundo informações da Polícia Civil do Rio, o autor do crime estava alcoolizado quando se dirigiu até a residência da vítima, arrombou a porta e cometeu o assassinato.

O crime aconteceu em 2007, mas apenas agora, com o avanço das investigações, as autoridades conseguiram identificar o responsável. As apurações revelaram que, no momento do ataque, o homem estava embriagado e invadiu a casa da vítima, localizada no bairro de Guaratiba, na zona oeste da cidade.

Após arrombar a porta, ele desferiu um golpe com uma picareta na cabeça da mulher e, em seguida, a atacou com várias facadas. O autor foi localizado e preso na última segunda-feira, 16, no bairro de Sepetiba, também na zona oeste, onde foi cumprido o mandado de prisão condenatória por homicídio qualificado.