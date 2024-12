Briga entre ambulantes termina com morto a facadas em Salvador

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

Na manhã desta terça-feira, 17, um homem foi morto a facadas no bairro Jardim Apipema, em Salvador, após um desentendimento com outro vendedor da região. Informações preliminares indicam que ambos trabalhavam na área e se envolveram em uma discussão, que resultou no crime.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento exato do confronto entre os dois homens. O vídeo registra a discussão que culmina no momento em que a vítima é atingida por diversas facadas.

De acordo com o Comando de Operações Policiais Militares (COOPM), policiais da 11ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram acionados para verificar a ocorrência, inicialmente registrada no bairro Chame-Chame. Ao chegarem no local, os policiais confirmaram a situação, e a vítima foi socorrida e encaminhada para o hospital. Infelizmente, o homem não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

A Polícia Civil segue investigando o caso, e a identidade do autor do crime ainda não foi confirmada.