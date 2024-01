Após quase 10 anos, “raspadinha” está autorizada a voltar | A TARDE

Criada em 1990 e suspensa desde 2015, a Loteria Instantânea Exclusiva (Lotex), mais conhecida como “raspadinha”, está autorizada a voltar.



A autorização do Ministério da Fazenda para o retorno da modalidade de jogo foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 28. Segundo a portaria, a Caixa poderá emitir as "raspadinhas" em até 24 meses. Além de físicos, os bilhetes poderão ser digitais.

Em agosto, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), assinou um decreto que fez mudanças na regulamentação da Lotex, o que permitiu que a Caixa viabilizasse o retorno dessa modalidade de jogo.

O governo tem estimativa de arrecadar R$ 3 bilhões por ano com a raspadinha. Está previsto que 65% da arrecadação seja direcionada para o pagamento de prêmios e recolhimento de imposto de renda, 18,3% para despesas de custo e manutenção e 13% para o Fundo Nacional de Segurança Pública.

Também serão contempladas com o dinheiro da arrecadação entidades esportivas que cederem direitos de uso de marcas para apostas, Fundo Nacional de Cultura, Ministério do Esporte e seguridade social.