Após quatro dias internado, Mário Frias deixa UTI

O ex-secretário Especial da Cultura Mario Frias (PL) deixou na noite desexta-feira, 8, a UTI (Unidade de Tratamento Intensivo).Frias estava internado desde a segunda-feira, 4, após sofrer infarto, em Brasília.

A mulher de Mario Frias, Juliana Frias, publicou, nas redes sociais, que o marido tinha saído da UTI.

“Ele saiu da UTI. Estamos no quarto, ainda com todo cuidado, equipe médica monitorando os sinais e exames atentamente. Por aqui ficaremos mais uns dias, dando um passo de cada vez. Obrigado meu Deus pela vida do meu marido, meu amor, meu amigo”, escreveu Juliana Frias.

O ex-secretário especial da Cultura, Mário Frias, porém continua internado no Hospital Santa Lúcia, em Brasília-DF.