Após turbulência, voo internacional faz pouso de emergência em Natal

Aproximadamente 15 ambulâncias foram enviadas ao local - Foto: Secretaria de Turismo do Rio Grande do Norte

Ao menos 30 pessoas ficaram feridas após uma turbulência atingir um avião da companhia aérea Air Europa, na madrugada desta segunda-feira, 1º. O voo, que seguia da Espanha para o Uruguai, teve que realizar um pouso de emergência no Aeroporto de Natal, no Rio Grande do Norte. As informações são do Metrópoles.

Segundo informações do Zurich Airport Brasil, empresa que atua no aeroporto de Natal, a aeronave solicitou o pouso de emergência por volta das 2h32 da manhã.

Ainda de acordo com o Zurich Airport Brasil, a situação requereu o “apoio médico para alguns passageiros, que foram encaminhados a unidade de saúde mais próxima da região para realizarem atendimento médico”.



Já o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) informou que atendeu cerca de 30 pacientes de diversas nacionalidades. Os passageiros, que bateram a cabeça durante a turbulência, sofreram fraturas na cervical e relataram dores no tórax. Aproximadamente 15 ambulâncias foram enviadas ao local.

Os passageiros feridos foram encaminhados para o Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, em Natal.



O voo partiria de Madri, na Espanha, com destino a Montevidéu, no Uruguai. Não havia qualquer previsão para pousar em Natal, segundo o G1.