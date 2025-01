Aposentados do INSS podem viajar de avião pagando até R$ 200

Aposentados conseguem passagens aéreas com valores de até R$ 200 por trecho - Foto: Shirley Stolze / Ag A TARDE

Os aposentados do INSS são beneficiados por um programa que dá direito a bilhetes aéreos por até R$ 200. No âmbito deste público, a iniciativa oferta duas passagens de avião baratas por ano.

Mas é preciso ficar atento para um critério: os aposentados do INSS não podem ter viajado de avião nos últimos 12 meses. O nome do programa é Voa Brasil. Ele foi elaborado pelo Governo Federal com o objetivo de inclusão social no transporte aéreo do país.

O único link para acesso a passagens aéreas com valores de até R$ 200 por trecho é o gov.br/voabrasil (clique aqui para acessar). O aposentado interessado deve realizar um login em sua conta prata ou ouro no portal Gov.br (clique aqui), que garante a autenticação e validação como beneficiário.

Não é cobrada qualquer taxa para cadastro ou adesão ao programa.

