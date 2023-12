Apostas exclusivas da Mega da Virada começam nesta segunda | A TARDE

O fim de ano está chegando e muitos brasileiros sonham em virar o ano milionários. Por isso, já é algo comum no país que muitos jogam na Mega da Virada, que dessa vez tem o maior prêmio da história: R$ 550 milhões.



As apostas exclusivas já começaram, e vai que dessa vez a chance não é sua? De acordo com a Caixa Econômica Federal, responsável pelo sorteio, as apostas realizadas a partir desta segunda-feira, 18, até o dia às 17h do dia 31 de dezembro passarão a ser para a edição do fim de ano.

Também será realizado sorteio no dia 31 de dezembro, às 20h. O prêmio principal não acumula, por isso, caso ninguém acerte as seis dezenas, o valor será dividido entre os que acertaram cinco dezenas. A transmissão do resultado acontece ao vivo através das páginas do Youtube e Facebook.

Os números sorteados e o ratio do prêmio, ou seja, a divisão proporcional do valor entre os vencedores, também ficam disponibilizados no site da Caixa depois da realização do concurso.

As apostas podem ser realizadas através do aplicativo Loterias Caixa, do portal Loterias Caixa ou volante específico da Mega da Virada em qualquer lotérica do país. Clientes do banco também podem fazer apostas pelo Internet Banking.