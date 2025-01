Apostou na Mega da Virada? Saiba quanto o prêmio pode render

Mega da Virada tem um prêmio estimado em R$ 600 milhões - Foto: Divulgação | Caixa

Já pensou se você ganha sozinho na Mega da Virada? Há quem pense em fazer investimentos diversificados, comprando imóveis e apostando em negócios que há muito tempo estão em suas cabeças. Mas também há aqueles que desejam se aposentar, simplesmente parar de trabalhar.

Para esse segundo caso, o vencedor terá a opção de pegar os R$ 600 milhões que são previstos como premiação da Mega da Virada e investir, para que eles se tornem um rendimento mensal, garantindo tranquilidade enquanto for vivo. O Portal A TARDE lista abaixo as possibilidades de investimento.

No investimento mais conservador, está a famosa caderneta de poupança. Colocando seu prêmio por lá, o vencedor teria um rendimento mensal de aproximadamente R$ 3 milhões. Já imaginou? Com isso, é possível comprar dois apartamentos grandes no bairro do Campo Grande, em Salvador, todo mês. E é capaz de ainda sobrar umas centenas de milhares de reais.

Uma outra opção seria investir o prêmio em uma cesta de fundos imobiliários (FIIs). Nesse caso, o rendimento mensal ficaria em aproximadamente R$ 4,5 milhões. Ou seja: a cada mês, o vencedor poderia acumular uma grana capaz de comprar uma mansão de dois ou três andares no luxuoso condomínio Alphaville, localizado às margens da Avenida Paralela.

Mas o que está na moda agora é o investimento no CDI (100%), oferecido facilmente por diversos bancos virtuais. Nesse modelo, o vencedor poderia ter um rendimento de R$ 6,075 milhões todo mês. Esse valor poderia adquirir, mensalmente, uma casa de praia nova no condomínio Paraíso do Mar, em Guarajuba, delírio de quase todo sonhador brasileiro.

Por fim, há ainda o Tesouro Direto, guiado pela polêmica Taxa Selic, aprovada na última reunião do Copom para 12,25% ao ano. Quanto mais os juros aumentarem, mais você, investidor, terá rendimento mensal. Para esse caso, o rendimento mensal estaria em R$ 6,125 milhões, valor com o qual é possível fazer qualquer coisa.

Se você sonha com uma vida dessas, é possível apostar na Mega da Virada até a tarde do dia 31 de dezembro de 2024. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 5.