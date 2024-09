Apresentador e influencer Odilon Wagner é encontrado morto

- Foto: Reprodução / Redes Sociais

O influenciador digital e apresentador Odilon Wagner foi encontrado sem vida nesta quinta-feira, 29, no apartamento onde morava, localizado no centro de Campina Grande, na Paraíba. O jovem, conhecido por comandar o 'Maior São João do Mundo', tinha 24 anos.

Amigos de Odilon o encontraram desmaiado. O erviço de saúde foi acionado, mas não conseguiu reanima-lo e foi constatado o óbito. A causa da morte ainda não foi divulgada.

De acordo com o Batalhão de Polícia Militar do local, responsável por investigar o caso, o apresentador realizava tratamento psicológico com ajuda profissional.

Natural de Serra Redonda, Odilon Wagner dividia a apresentação do São João de Campina Grande ao lado do ator Lucas Veloso, filho do humorista Shaolin (1971-2016), além da repórter Ingrid Feijó, da TV Tambaú, afiliada do SBT.