Investigações apontam que turistas sumidos teriam sido sequestrados

A polícia suspeita que os dois turistas paulistas desaparecidos há cinco dias em Eunápolis, no extremo sul da Bahia, tenham sido sequestrados. Nesta quinta-feira, 29, um dos suspeitos foi morto e o outro preso durante um confronto com a polícia na cidade.

Os turistas Vitor Benites Teixeira e Lucas Ferreira de Sousa sumiram na noite de sábado (24), depois de deixarem um bar na Avenida Norte Sul, em Eunápolis.

Quatro dias depois, na quarta-feira (28), o carro que os turistas usavam foi encontrado completamente queimado em uma área de mata. O veículo havia sido alugado pouco antes da chegada dos turistas na Bahia.

Ainda não há informações sobre o paradeiro dos turistas já que, apesar do carro ter sido encontrado, nenhum pertence foi localizado no interior do veículo. Além disso, a polícia ainda não revelou para onde as vítimas foram levadas nem os detalhes da linha de investigação do caso.

Nesta quinta-feira, as investigações continuam com patrulhamentos em bairros da cidade, já que a polícia suspeita que outras pessoas possam estar envolvidas no crime.

Para acompanhar as investigações de perto, o pai de Lucas, José Neto, viajou até Eunápolis com sua esposa. De acordo com ele, o filho havia ido à cidade para explorar as praias da região.

Desde sábado, 24, dois turistas de São Paulo estão desaparecidos após saírem de um bar em Eunápolis, no extremo sul da Bahia. De acordo com a Polícia Civil, a última vez que foram vistos foi na Avenida Norte Sul.

Vitor Benites Teixeira e Lucas Ferreira de Sousa chegaram à cidade na quinta-feira, 22. No sábado à noite, estavam explorando os bares locais com um amigo que vive em Eunápolis. O amigo relatou que os três conheceram três mulheres no bar e que precisou sair antes de Vitor e Lucas. Ele informou que aguardaria o retorno deles em sua residência.