Turistas desaparecem após saírem de bar no extremo sul da Bahia

- Foto: Divulgação | Google Maps

Dois turistas de São Paulo estão desaparecidos desde sábado, 24, após saírem de um bar, na cidade de Eunápolis, no extremo sul da Bahia. Segundo informações da Polícia Civil, os dois foram vistos pela última vez na Avenida Norte Sul.

Vitor Benites Teixeira e Lucas Ferreira de Sousatifi chegaram na cidade, na quinta-feira, 22, e aproveitaram a noite de sábado para conhecer os bares de Eunápolis com um amigo que mora no município. O amigo dos turistas contou que os três conheceram três mulheres no estabelecimento comercial. Disse ainda que precisou sair do bar antes de Vitor e Lucas, mas avisou que esperava os dois na casa que morava.

Leia também:

>> Jovem some em Feira de Santana e mãe pede ajuda: "Muito preocupada"

>> Casal que fazia viagem de carro pelo Chile está desaparecido há 5 dias

No entanto, de acordo com o amigo dos turistas, Vitor e Lucas não voltaram para a casa dele, nem entraram mais em contato.

O desaparecimento é investigado pela delegacia de Eunápolis, que tenta identificar as mulheres que a dupla conheceu no bar e encontrá-los.