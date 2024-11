Argentino é preso por injúria racial contra funcionárias de locadora

Após o cumprimento dos procedimentos legais, Pablo Martin Barbera foi encaminhado para uma audiência de custódia, enquanto sua esposa responderá por lesão corporal. - Foto: Reprodução / G1

Policiais civis prenderam um argentino acusado de injúria racial contra funcionários de uma locadora de veículos na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. O caso ocorreu na tarde desta sexta-feira, 1º e foi atendido por agentes da 37ª DP, que foram chamados ao local depois que os funcionários denunciaram ofensas de cunho racial e agressões verbais por parte do suspeito e de sua esposa, que também teria agredido fisicamente um dos empregados.

As funcionárias da loja, incluindo a gerente e uma atendente, relataram que o episódio se iniciou quando o casal se irritou com uma taxa extra cobrada pela devolução do carro em condições inadequadas, comprovadas em vídeo pelos trabalhadores. No depoimento, as vítimas relataram frases ofensivas ditas pelo argentino, como “todo preto era filha da p*” e “preta de merda.”

O delegado titular da 37ª DP, Felipe Santoro, destacou a gravidade do ocorrido, considerando a postura do acusado “uma violação inaceitável dos princípios de igualdade e respeito,” e reafirmou o compromisso da polícia com o combate à discriminação racial.

Após o cumprimento dos procedimentos legais, Pablo Martin Barbera foi encaminhado para uma audiência de custódia, enquanto sua esposa responderá por lesão corporal.